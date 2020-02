Yeidckol Polevnsky anuncia auditorías a comités de Morena

La secretaria general en funciones de presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, anunció la realización de auditorías a los comités estatales y al nacional del partido para investigar la posible asignación de recursos al Instituto Nacional de Formación Política, que dirige Rafael Barajas, ya que está impedido legalmente.

“No hay posibilidad alguna de que se le entregue dinero a ningún instituto porque lo establece claramente el estatuto y también los del INE, nos mandatan de que tienen y no pueden tener ni patrimonio, ni personalidad jurídica, ni patrimonio propio, y claro, vamos a hacer auditoría a todos los Comités Estatales y al propio Comité Ejecutivo Nacional”, destacó Yeidckol Polevnsky

Dio a conocer que Leonel Godoy se separará de su cargo como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, para dar clases en la Universidad, una vez que concluyó su doctorado.

Yeidckol Polevnsky impugna designación de Ramírez Cuéllar

Polevnsky presentó una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la elección de Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente provisional del partido.

“Yo presenté una queja el pasado jueves, ¿por qué presenté una queja?, porque tengo que exigir, pedir, impugnar la legalidad de la norma estatutaria, entonces soy garante de esa norma estatutaria y como tal puse una queja por todas las irregularidades que se cometieron en un evento que no tiene nada que ver con un Congreso de Morena, en la Sala Superior”, señaló Yeidckol Polevnsky.

Yeidckol Polevnsky aseguró que los consejos estatales no tienen facultad para citar a un Congreso nacional, como ocurrió el pasado 26 de enero, que no tuvo quórum, no respetó el orden del día y que sólo fue convocado para darles un albazo y destituirlos, dijo.

Con información de Héctor Guerrero.

