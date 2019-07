Patricio Font, el atleta mexicano más joven en ganar oro en Lima

El joven mexicano Patricio Font Nelson es el mejor esquiador acuático del continente. Con apenas 17 años de edad, ganó la medalla de Oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Te recomendamos: Crisanto Grajales se impone en el triatlón y se lleva oro en Panamericanos

Llevo entrenando casi casi 4 años, desde que hace 4 años no califiqué al equipo. Todavía no estaba en el nivel que estoy ahorita y pues nada más fue construir para llegar a este momento”, comentó Patricio Font, medallista de oro en Juegos Panamericanos Lima 2019.

Se ha convertido en el atleta mexicano más joven en ganar el oro en estos Juegos.

Tras subir a lo más alto del podio, Patricio habló de los obstáculos a vencer, y de la preparación física y mental que necesitó para llegar al oro.

Tuve bastantes torneos este verano, fui a Canadá al Mundial Sub 21, no me fue tan bien y pues de ahí regresé a Orlando, donde vivo ahora y pues entrenar todos los días, ir al gimnasio y con mi psicóloga hablar, tener la mente fresca, bien y pues funcionó”, señaló Patricio Font, medallista de oro en Juegos Panamericanos Lima 2019.

Patricio Font piensa superar su récord en el Mundial de Esquí. (Twitter @CONADE)

Pero nada habría sido posible, dice, sin el apoyo, la compañía de su familia.

Su padre, su tío y sobre todo su abuelo, cabeza de la Dinastía Font, y quien fuera uno de los primeros esquiadores de México estableciendo el récord mundial en la modalidad de figuras, han sido su ejemplo.

Su tío, Jorge Font, le ha enseñado que nada debe detenerlo para seguir en el agua. Él siguió practicando en la categoría de esquí adaptado.

Me caí cuando tenía 19 años por ir jugando. Me acerqué demasiado a la orilla, se me atoró el esquí con la playa, me fui de boca, me pegué contra la orilla del lago y me rompí entre la sexta y la séptima vertebra cervicales. Tuve una lesión medular”, declaró Jorge Font, tío de Patricio Font.