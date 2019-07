México encabeza medallero de los Juegos Panamericanos 2019 este sábado

El deporte mexicano vivió una jornada dorada con cinco medallas de oro, tres de plata y seis de bronce para liderar el cuadro de medallas de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

A continuación, te presentamos la lista de los mexicanos ganadores de medallas este sábado:

Oro:

Paula Fregoso (poomsae, taekwando), Crisanto Grajales (triatlón), Jonathan Muñoz (67 kilogramos, pesas), Mariana Arceo (pentatlón) y Daniela Souza (-49 kilogramos, taekwando).

Plata:

José Luis Santana (maratón), Liliana Lomelí/Miriam Zetter (dobles femenino, boliche) y Brandon Plaza (-58 kilogramos, taekwondo).

Bronce:

Marco Arroyo, (poomsae, taekwando), Juan Joel Pacheco (Maratón), Cecilia Pérez (triatlón), Roberto Camilo/Guillermo Quirino (C2 1000 metros, canotaje), Antonio Vázquez (61 kilogramos, pesas) y César Orlando Salazar Martínez (individual, squash).

Este es el cuadro de medallas:

País Oro Plata Bronce Total México 5 3 7 15 EUA 4 5 4 13 Perú 3 2 2 7 Brasil 2 3 3 8 Argentina 2 1 2 5 Cuba 2 0 2 4

Mexicana Arceo va por el podio a Tokio 2020

Luego de ganar la medalla de oro en pentatlón moderno en los Juegos Panamericanos Lima 2019, la mexicana Mariana Arceo ahora tiene como meta trabajar duro para ganar una presea en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Estoy demasiado contenta. Todavía no me cae el 20 (todavía no cree) de que ya estoy en Juegos (Olímpicos), pero sé que una vez que me caiga, voy a empezar a trabajar para poder dar una medalla a la delegación mexicana en Juegos Olímpicos”, declaró.

En entrevista realizada por la oficina de prensa de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) , compartió que sabía que es la mejor de América, por sus resultados en las Copas del Mundo, pero también está consciente que no es fácil llegar y ni mantenerse, por lo cual trabajó muy duro y está feliz porque “ya salió el sol para mí y mi equipo de trabajo”.

Comentó que en anteriores competencias en el continente americano no tuvo la fortuna de contar con un caballo que le favoreciera, por lo cual hoy llegó con los nervios de que su montura le pudiera jugar en contra, pero no, porque “pude lograr la prueba de equitación decentemente y entonces me di cuenta que tenía todo para ganar”.

Con información de Notimex

LHE