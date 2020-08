Paramédicos se enfrentan a la angustia por contagios de COVID-19

Desde el inicio de la pandemia, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México ha atendido más de seis mil emergencias. Actualmente acude a unos 50 llamados diarios. Sus rescatistas han tenido que enfrentar, además de la carga de trabajo, el miedo a contagiarse.

Te recomendamos: Este es el orden probable de los síntomas de COVID-19, según científicos

A lo largo de la emergencia sanitaria, los elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México, han atendido más de seis mil emergencias por COVID-19, entre los que destacan mil 200 trasladados de pacientes contagiados al hospital. En mayo, en la fase más crítica de la pandemia el ERUM llegó atender por día hasta 110 emergencias, en la actualidad son más de 50.

“Porque no solo es ‘me arriesgo y me contagio y ya’, sino que está enfermedad si yo me contagio, la llevo a mi casa y contagio a mis papás, a mi esposa, a mis hijos, a mis seres queridos y eso si mete un factor clave en el estrés que está sufriendo nuestro personal en la atención de las emergencias”, afirmó Guido Sánchez, director del ERUM.