Paramédicos de Mazatlán no se dan abasto para realizar traslados de pacientes COVID-19

La tercera ola en Mazatlán, Sinaloa, está haciendo que en cuatro de siete hospitales de ese puerto se reporte una ocupación de 80% y los paramédicos de la Cruz Roja han tenido que trabajar a tope para poder cumplir con traslados y atenciones de pacientes. Se detectan diariamente 514 nuevos casos de COVID-19. Los paramédicos de la Cruz Roja no se dan abasto para cumplir con los traslados que se solicitan y necesitan.

La Cruz Roja en Mazatlán cuenta con dos ambulancias para traslados COVID, en una ciudad con una población cercana al medio millón de habitantes. Sus operadores aseguran que en esta tercera ola, su carga de trabajo se ha incrementado hasta tres veces más y que esperan horas afuera de las salas de urgencia para que les reciban un paciente.

Sinaí Acosta, quien lleva trabajando en Cruz Roja desde el inicio de la pandemia, cuenta que en los últimos días ha vivido situaciones extremas al llevar pacientes al hospital del Seguro Social.

“Yo le mencioné a la doctora del Triage, es un muchacho con síndrome de Down y me dijo que me esperara, Le habló a su mamá y le dijo que tenía dos opciones: o lo puede bajar y dejarlo aquí pero no tiene una toma de oxígeno y no tenemos ninguna cama o déjelo en la ambulancia porque si lo baja pues no hay oxígeno y se le va a morir. Eso para mí fue muy impactante”, enfatizó Sinhaí Acosta, paramédico Cruz Roja Mazatlán.