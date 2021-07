Polémica en Mazatlán por exigencia de certificado de vacunación para ingresar a lugares públicos

Gran polémica generó la decisión del ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, al anunciar que pedirá certificados de vacunación a personas que deseen ingresar a establecimientos públicos. Aunque dijo que la medida solo aplicaría para residentes locales, hoy aclaró que será una medida general.

Te recomendamos: Contagios de COVID-19 se desbordan en Sinaloa, apuestan por la vacunación masiva

A partir del próximo sábado todas las personas que pretendan ingresar a bares, cines, cantinas, centros nocturnos, restaurantes y espacios públicos en Mazatlán, deberán presentar el certificado de vacunación contra el COVID-19.

Esta medida pretende incentivar la vacunación entre los jóvenes y así disminuir el número de contagios que mantiene al estado en Semáforo Rojo.

Los turistas que visitan el puerto en este periodo vacacional de verano estarán exentos de presentar el certificado de vacunación.

“Para los turistas no, porque no en todos los estados se ha aplicado la vacuna de 18 y mayores, entonces hasta que no esté cubierto el esquema en la República ya lo ampliamos al turista, que nos presenten la prueba positiva de COVID y la negativa, con eso sabremos”, comentó Guillermo Benítez, Alcalde de Mazatlán.

Los comercios y establecimientos tendrán que implementar las medidas necesarias, para validar la exhibición de los certificados de vacunación de todos sus clientes y quienes no acaten estas disposiciones, se van a hacer acreedores a sanciones.

“La misma inspección pero ahora va incluir esto, de todos los que visitamos, de tal forma que si encontramos gente que esté ahí que no cumpla con eso vamos a sancionar al negocio, mira aquí no estamos obligando a que se vacunen la facultad de la autoridad del municipio es decir no puedes entrar si no estás vacunado”, sentenció Guillermo Benítez, Alcalde de Mazatlán.