PAN pide desaparición de poderes en Veracruz; Morena se opone

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) pidieron la desaparición de poderes y la destitución del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, a fin de restaurar la gobernabilidad, el orden constitucional y velar por la seguridad a las familias; Morena rechaza la propuesta.

En conferencia de prensa, el coordinador de esta bancada, Mauricio Kuri González, acompañado por los senadores Damián Zepeda Vidales, Indira Rosales San Román, y Julen Rementería del Puerto, precisaron que analizan buscar también promover el juicio político al mandatario estatal.

Kuri González opinó que el gobierno estatal emanado de Morena a diario demuestra su incapacidad, indolencia y falta de respeto al Estado de derecho, además de que Veracruz es un estado fallido porque no le garantiza seguridad a nadie.

Aclaró que éste no es un tema político, ni capricho del PAN, sino que “es una manera de defender a los veracruzanos, es una manera muy clara de decirle al gobernador del estado que está haciendo las cosas muy mal, que tiene muchísima cola que le pisen, que no es nada más un asunto que va a poderle dar carpetazo.

A su vez, el senador Rementería del Puerto señaló que hay las causales que actualizan la posibilidad de promover el juicio político y la de desaparición de poderes en el estado de Veracruz, porque se ha atentado contra la legalidad.

Refirió que el tema de la inseguridad en esta entidad es muy grave, y “lamentablemente pareciera que al tener noticias a diario nos hemos acostumbrado; sin embargo, no se puede dejar pasar que de repente, ahora también se viole la Constitución y ser atropellados por el gobernador y las instituciones autónomas como fue el hecho de que el Congreso local quitó al fiscal de esa entidad”.

En tanto, Rosales San Román consideró que es necesario emprender acciones para destituir a diputados locales de Morena y al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, ya que la vida de los veracruzanos se encuentra en peligro bajo un gobernador incapaz, insensible y violador del Estado de derecho.

Las familias veracruzanas viven con angustia y con miedo; el estado se encuentra en una crisis constitucional y al borde del colapso; Veracruz es un Estado fallido porque no garantiza seguridad a su gente, su economía no crece y sus gobernantes se empeñan en violar la ley”, destacó.

El senador Damián Zepeda Vidales reiteró que este grupo parlamentario analiza dos figuras para reestablecer el orden constitucional en Veracruz: buscar la desaparición de poderes o iniciar un juicio político en contra del gobernador García Jiménez.

Agregó que al ser ilegal la remoción y el nombramiento de la nueva fiscal, toda su actuación puede estar afectada de nulidad, llevando al sistema de justicia de Veracruz al borde del colapso.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal los llamó a reflexionar, moderarse y ser cuidadosos en su planteamiento.

En entrevista por separado respondió así a los senadores panistas.

Si el PAN inicia ese tipo de situaciones, me temo que el Grupo Parlamentario de Morena también habrá de iniciar procesos de desaparición de poderes en otros estados como Tamaulipas, donde la situación es particularmente grave en materia de inseguridad pública. No es bueno, yo hago un llamado a la cordura al PAN, porque puede ser un instrumento político la solicitud de desaparición de poderes de un estado. Como arma política es válida, pero es profundamente ignorancia jurídica pretender desaparecer poderes en un Estado cuando no se cumplen los extremos jurídicos del Artículo 76 Constitucional, que señala que, para tal efecto, tendrán que haber desaparecido los tres poderes: jueces, magistrados, legisladores y el Ejecutivo y sus dependencias”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena: