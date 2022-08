PAN pide a Fiscalía actuar “sin tintes partidistas” en caso del “Cártel Inmobiliario”

El coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero Herrera, pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México actuar sin tintes partidistas, en el que ha llamado el caso del Cártel Inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez, donde fue delegado, luego de la vinculación a proceso del exdirector Jurídico, Luis Vizcaíno Carmona.

“Nosotros, como Acción Nacional, yo como Jorge Romero lo digo de una manera preclara, cualquier individuo que haya realizado una conducta ilegal o indebida se tiene que responsabilizar de, aquí no hay colores, aquí no hay colores, aquí no hay partido, esas son responsabilidades individuales, y si lo que se imputa a esta o estas personas se comprueba tienen que aplicar el Estado de Derecho, así de simple, lo que nosotros no podemos permitir y no vamos a permitir es que se politice la justicia”.