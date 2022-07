PAN condiciona a Monreal para entrar a la alianza ‘Va por México’

El Partido Acción Nacional (PAN) condicionó la entrada del actual senador de Morena, Ricardo Monreal, a la alianza “Va por México” para la elección presidencial de 2024.

“En Acción Nacional, y lo hemos hablado también en la coalición, caben todos los mexicanos y mexicanas que vean que este gobierno es un fracaso y que lo digan con toda claridad, no solamente aquellos que por intereses personales o de no lograr un objetivo busque otra opción, que es lo que luego hacen otros partidos, estar pepenando políticos rechazados en los suyos. No, tiene que haber un claro señalamiento de que este gobierno ha sido un rotundo fracaso en economía, en seguridad, en salud, que ha habido retroceso en todas las materias, porque de no ser así es un mero interés”, indicó Marko Cortés, dirigente nacional del PAN.