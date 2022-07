Mario Delgado ratifica que candidato presidencial de Morena se elegirá por encuesta; Monreal responde

No habrá modificación a los estatutos de Morena para elegir a su candidato presidencial. Será mediante encuesta, dejó claro el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, al afirmar que ninguna ambición puede estar por encima de su movimiento.

Así respondió a Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, quien condicionó su participación en la contienda por la candidatura presidencial de Morena a que se haga mediante elección abierta.

En conferencia, dijo que la encuesta ha sido un método exitoso para elegir a 21 candidatos a gobernador, de los cuales 15 han ganado en sus estados.

“Los estatutos de nuestro partido son muy claros hay dos posibilidades para ser candidato, uno es el consenso y el otro es la encuesta, una encuesta no la puede controlar, nadie. Si las encuestas fueran una simulación o no fueran eficaces pues no tendríamos tantos candidatas y candidatos ganadores; En el 2024 habrá encuesta para seleccionar a quién dará continuidad al proceso de transformación nacional. No deberíamos, nadie, poner condicionantes en la participación en este movimiento. Ningún interés particular pro legítimo que sea, ninguna ambición, ningún deseo personal puede estar por encima de un proceso histórico”, expuso Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.

Y así, mediante encuesta elegirán a su candidato a la gubernatura del Estado de México, reiteró el dirigente morenista.

Este martes habrá una reunión con los 67 aspirantes.

En una primera encuesta participarán todos, en grupos de 10 o 6 personas.

Luego, los finalistas aparecerán en una segunda encuesta que será la definitiva.

A más tardar el 10 de agosto, aunque puede ser antes, darán a conocer al ganador.

En otro tema, Mario Delgado se refirió a la denuncia que presentó su coordinador de los diputados, Ignacio Mier, en contra del gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, y del extitular de la UIF, Santiago Nieto.

Reconoció una confrontación entre ellos y dijo que lo importante es que no contaminen el proceso de renovación de sus liderazgos que se realizará en los siguientes días.

“Es un asunto entre ellos, que resuelvan las autoridades, que se investigue lo que se tenga que investigar. Yo creo que no debe haber en ningún caso abuso de poder, no puede haber privilegios para nadie. Hay una confrontación, no podemos decir que no, no queremos que esto afecte al proceso interno de renovación. Allá que diriman sus diferencias en las instancias que deban ser y que haya justicia”, comentó Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.

Informó que hasta ahora se han inscrito 21 mil 148 aspirantes a congresistas y entre ellos se elegirán a los nuevos liderazgos de Morena en el país.

El plazo para registrarse vencerá el próximo viernes.

Con información de Claudia Flores.

LLH