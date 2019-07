Acuden a Palacio Nacional 450 personas diarias en busca de ayuda

En promedio 450 personas acuden cada día a Palacio Nacional para solicitar apoyo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la solución de algún problema, reveló la directora de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya.

En la conferencia de prensa matutina presidencial, la funcionaria indicó que atiende a la ciudadanía desde las 5:30 de la mañana, en representación del licenciado López Obrador, platicamos con ellos.

Leticia Ramírez explicó que la instrucción del presidente López Obrador es escuchar a la gente y recibir a todas las personas que acudan, solas o en grupo, y que “la mayoría de las solicitudes son parecidas a las que le hacen en sus giras” por el país.

Dijo que existe un avance de 48 por ciento de respuesta de las diferentes dependencias a las solicitudes ciudadanas y que se busca la manera de agilizar, a través del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIDAC).

La funcionaria mencionó que entre las solicitudes más frecuentes están temas de salud, problemas legales y trámites con el Infonavit, “asuntos tan variados y difíciles, como gente con problemas de 20 o 30 años sin resolver”.

Ramírez Amaya dijo que la única petición a los ciudadanos es que tengan paciencia porque “a veces tarda” la atención debido a que “no solo recibimos el documento, sino que platicamos con la gente, la escuchamos”. Aclaró además que el único requisito es que las solicitudes de se hagan con respeto.

Por su parte, AMLO recordó que hay dos formas de atención a la gente: la que tiene que ver con las acciones de bienestar colectivo y la otra son las demandas más personalizadas.

El mandatario mexicano reiteró que las distintas secretarías tienen instrucción de atender a la gente, de escuchar al pueblo.

Hay la indicación de que se escuche al pueblo y que demuestren que son sensibles, porque hay quienes no quieren escuchar, les molesta el pueblo”, dijo el político tabasqueño.

AMLO señaló que hay servidores públicos que hasta se molestan cuando les están hablando porque no tienen la paciencia para escuchar a la gente.

Hay servidores públicos que hasta se molestan cuando les están hablando, cuando les están exponiendo las cosas, no tienen la paciencia para escuchar a la gente, pero bueno. Cada vez que se pueda hay que escuchar a la gente. Muchas veces sólo con escuchar la gente se siente aliviada. Yo lo veo, voy a la gira y me reclaman fuerte con razón, tienen desaparecido un hijo o fueron víctimas de una injusticia y me reclaman fuerte y lloran y ahí estoy escuchando”, expresó López Obrador.