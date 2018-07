Padres de familia montan guardia para evitar demolición del Colegio Rébsamen

Padres de familia de algunas de las víctimas del Colegio Rébsamen, tras el sismo del pasado 19 de septiembre, pasaron la madrugada afuera de la escuela para evitar su demolición.

Nosotros lo que luchamos es que no se vuelva a repetir esto. Que ninguna familia, ninguna madre, yo no le deseo a nadie que sufra lo que yo sufro, que el dolor de estar aquí parada al lado del edificio donde murió mi hija no hay forma de explicar lo que se siente, la importancia”, señaló Ana Lilia Gutiérrez, madre de víctima del colegio Rébsamen.

Ellos se enteraron de la posible demolición del edificio, firmado en un documento por las autoridades y a casi diez meses de la tragedia aseguran aún hay muchas cosas que investigar y aclarar.

Lo que queremos es evitar es la demolición de este inmueble, porque como lo han dicho mis compañeros, es el símbolo a la corrupción. Queremos evitarlo y nos hacemos la pregunta. ¿Por qué quieren avanzar en esto y no en nuestro caso?, hasta la fecha no hemos tenido, como bien lo dicen, ningún responsable. No ha avanzado nuestro caso, se han roto las mesas de negociación con el procurador, el subprocurador que nos han cancelado constantemente y a casi un año no hemos tenido ninguna respuesta, ningún avance en nada, en absoluto”, dijo Cruz Bernal, padre de la víctima en Colegio Rébsamen.