Padres entregan a presunta feminicida de embarazada en Veracruz

Brianda “N” es la presunta feminicida de Jenny Seba, una joven con 9 meses de embarazo, a quien le abrió el vientre para robarle a su bebé el martes pasado.

Según la madre de la víctima, Brianda las abordó afuera de la clínica del IMSS en el municipio Lerdo de Tejada.

Brianda convenció a Jenny y ambas se dirigieron al municipio de Alvarado, a 70 kilómetros del puerto de Veracruz.

Yo le dije ‘hija no te vayas’, me dieron las 5, me dieron las 6, me dieron las 7 y mi hija ya no llegó”, relató la madre de la víctima.