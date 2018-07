Padre Solalinde no entregó carta de AMLO al EZLN

El sacerdote y activista Alejandro Solalinde Guerra dijo que no entregó la carta que mandó Andrés Manuel López Obrador al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), donde los invita al diálogo.

Solalinde señaló que no se concretó por el comunicado del Ejército Zapatista que informó que no ha aceptado ningún primer diálogo con Andrés Manuel López Obrador, ni con nadie.

Quien me buscó fue una parte, personas del EZLN. El EZLN no es un monolito, hay diferentes partes. Son desconfiados, por eso pidieron la carta. Yo intenté hasta lo último porque llegara físicamente, pero no logramos, quedamos que para esta parte del EZLN no habrá ahora, ya no por el pronunciamiento que hubo, el comunicado que hubo”, dijo el párroco y activista de Derechos Humanos. Alejandro Solalinde.