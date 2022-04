Padre de Debanhi asegura que muerte de su hija no fue accidental; pide acelerar investigación

El señor Mario Escobar, padre de la joven Debanhi, insistió en que la muerte de su hija no fue accidental y pidió que se agilicen las investigaciones del caso.

En entrevista exclusiva con “Las Noticias” Televisa Monterrey, el padre de Debanhi contó paso a paso cómo comenzaron los hechos el pasado 9 de abril, después de que la joven fue a una fiesta con sus amigas, en la zona de Quintas, en el municipio de Escobedo.

“Se van las tres juntas, lo lógico es que regresen las tres juntas, se van tentativamente una, dos fiestas, tres fiestas, o dos no sé, y llegan a la segunda que ahí empieza todo lo que estamos viviendo ahorita. 12:20 llegan, yo veo los videos cuando llegan, llevo una cronología, minuto a minuto desde las 12:20 hasta las 4:48. Se pasan de una fiesta a otra, yo sé y me entero, hasta 5, 6 de la mañana que yo checo mi celular, que no llega mi hija Debanhi y que tengo algunos mensajes de esta niña Sarahí, ya posteriormente le empiezo a hablar, ‘oye Sarahí dónde está Debanhi, dónde la dejaste’, dice ‘No sé, se quiso bajar, y se quedó sola, y se quedó en tal carretera’, que es la imagen… icónica”, narró Mario Escobar.

A partir de ese momento se perdió todo contacto con ella.

Según las amigas de Debanhi solicitaron un taxi de plataforma para que la llevara a su domicilio.

Mario Escobar asegura que el chofer intentó realizar tocamientos a la joven.

Señaló que esto es una de las líneas de investigación.

Trece días después, el jueves 21 de abril, el cuerpo de Debanhi fue localizado, justo a un costado del lugar donde su familia se reunía con los voluntarios para la búsqueda.

“En cuatro ocasiones, mi esposa pasó por ahí, nosotros estábamos a un lado de la barda, a espaldas están esas, tres registros, pudo haber emitido olores, teníamos 100 personas diferentes cada día, ayudaron a la búsqueda, hasta 300, 400, 500 gentes, hubo mucho apoyo por parte de la gente, no puede ser posible que de la noche a la mañana te digan ‘oye sabes qué, aquí está’, no me digas eso, no juegues con mi inteligencia”, denunció Mario Escobar.