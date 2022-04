Padre de Debanhi Escobar confirma que cuerpo encontrado en una cisterna es el de su hija

La madrugada de este viernes el padre de Debanhi Escobar confirmó que su hija fue encontrada sin vida en la cisterna del Motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León.

N+ te recomienda: Trasladan al Semefo cuerpo hallado en la cisterna del hotel Nueva Castilla

Aseguró que se equivoco por creer en la Fiscalía y que no hizo su trabajo.

El señor Mario Escobar dijo sentirse molesto con el proceso de investigación, que llevó a cabo la fiscalía del estado.

“No llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío pedía, quería y exigía. Y mi hija está muerta. Y no sé qué hacer, no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué creí en la Fiscalía. Repito, en la Fiscalía nunca me pasaron los tomos, yo les pedía copias, es mi derecho como víctima. Nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo”, subrayó Mario Escobar, padre de Debanhi.