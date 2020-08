Pacientes hospitalizados por COVID-19 podrían sufrir severas lesiones en la piel

Además de la diversa sintomatología que presentan las personas con COVID-19, los pacientes hospitalizados también están expuestos a sufrir severas lesiones en la piel

El COVID-19 ha provocado en este hombre una neumonía severa que no le permite respirar sin un ventilador mecánico.

Pero no solo eso, la inmovilidad por estar sedado durante varios días, le ha causado otros daños.

Y es que solo bastan unas horas para que la piel comience a sufrir heridas que también pueden ser mortales.

Prevenir este tipo de lesiones cutáneas, también es parte de la gran labor que realizan los enfermeros de terapia intensiva del Hospital Juárez de México, guiados por los especialistas de la clínica de heridas y estomas.

“Es muy importante prevenir esto porque después puede haber una herida muy profunda. El paciente, al estar sedado, no tiene movilidad, hay que moverlo y nosotros utilizamos este tipo de apósitos para prevenir las lesiones por presión. Esto es un hidro celular, absorbe humedad, más aparte queda mucho tiempo en una sola posición, al estar sedados ellos no pueden decir es que me quiero mover. Entonces uno los tiene que mover y aparte colocamos esta prevención para que sea menor el riesgo de presentar este tipo de lesiones”, dijo Clara Rojo Pantoja, encargada de la clínica de heridas y estomas del Hospital Juárez de México.