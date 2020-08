Un día en terapia intensiva COVID-19: el duro testimonio de un médico

En México hay casi 4 mil pacientes en terapia intensiva por COVID-19. El doctor Castillo, un médico internista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de México, compartió cómo se vive un día durante una jornada en esta área del hospital.

La jornada extensiva con pacientes graves por COVID-19 va desde el cansancio y la deshidratación por el equipo que portan para atenderlos, hasta el dolor y sufrimiento a la hora de que muchos de ellos fallecen. No obstante, el doctor Castillo hace una dura y triste reflexión cuando se dirige al otro hospital.

“Mientras resentimos la muerte de un paciente, algo me pega y me regresa a la realidad, una señora y su hija se cruzan en la avenida, no traen cubrebocas, las dos tienen obesidad, tengo que seguir mi camino, tengo que llegar al otro hospital porque allá también hay pacientes que me necesitan”.

