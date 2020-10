¿Pacientes que padecieron COVID-19 pueden vacunarse contra la influenza? López-Gatell responde

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dio a conocer, la noche del martes 27 de octubre de 2020, que, hasta el momento, no existe una contraindicación para que no se pueda vacunar de influenza a las personas que padecieron COVID-19.

Lo anterior lo compartió durante la conferencia de salud realizada desde Palacio Nacional, mientras estaba en compañía de Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social y de José Luis Alomía, director General de Epidemiología.

“Hasta el momento no se conoce que el antecedente de haber padecido COVID represente una contraindicación, es decir, una razón para no aplicar la vacuna contra la influenza”.

A continuación reiteró que la recomendación de aplicarse la vacuna contra la influenza solo incluye a la población de riesgo, sin importar que hayan o no contraído coronavirus.

“Se recomienda a todas las personas, en los grupos de riesgo, de influenza, que son las personas de 60 años y más, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y niños menores de cinco años que se vacunen contra la influeza, independientemente de que hayan tenido o no COVID, o alguna otra enfermedad respiratoria. Quien no está en un grupo de riesgo, no tiene indicación para vacunarse contra la influenza, independientemente de que le haya dado COVID·, concluyó.