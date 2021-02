Así atacan tres orcas a un pez luna en Mazunte, Oaxaca

Tripulantes de una embarcación que recorre las costas de Oaxaca para hacer investigación acerca de la vida marina, lograron captar el momento en que un grupo de orcas ataca y se come a un enorme pez, conocido como mola mola o pez luna, frente a las costas de Mazunte.

Te recomendamos: Captan a familia de orcas en el Mar de Cortés, Sonora

En las imágenes se observa a tres orcas que van siguiendo al pez luna, hasta que, después de morderlo, lo sumergen y desaparecen bajo el agua.

De acuerdo con investigadores de la Universidad del Mar, el hecho llama la atención, porque es poco común ver orcas en la costa oaxaqueña, al igual que ejemplares del pez luna.

“Es una especie rara de ver y pues, además del evento de la alimentación de las orcas sobre esta especie, es aún más raro, no me he puesto a investigar, pero creo no hay registro de orcas alimentándose de pez luna y bueno afortunado porque pudimos documentar todo ese proceso”, mencionó Francisco Villegas Zurita, profesor investigador Universidad del Mar.