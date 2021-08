Opositores al certificado sanitario protestan de nuevo en Francia

Los opositores al certificado sanitario en Francia y al conjunto de medidas adoptadas por el Ejecutivo galo para contener la nueva ola de la pandemia de COVID-19 tomaron este 7 de agosto por cuarto sábado consecutivo las calles del país, donde se congregaron decenas de miles de personas.

Esta última protesta llegó precedida del aval que el Consejo Constitucional, el organismo que vela por que la legislación sea conforme a la Carta Magna, dio el jueves 5 de agosto a la ampliación del certificado sanitario para entrar en bares, restaurantes u hospitales, o para los viajes internos de larga distancia.

Desde el 21 de julio ese documento que certifica tener la jornada de vacunación completa o no estar contagiado ya era obligatorio para acceder a los centros culturales, pero desde este lunes 9 de agosto, su exigencia marcará de forma mucho más amplia el día a día de la población.

“Aunque no me quedará otro remedio, voy a boicotear a todos los comercios que lo pidan. Soy creadora, voy a ferias y mercados y habrá ciertas actividades que no vaya a poder hacer. Va a ser complicado a nivel financiero, pero acepto asumir ese riesgo”, explica a EFE Marie, participante en una protesta parisina.