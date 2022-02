Oposición en la Cámara de Diputados propone creación de Sistema para Protección a Periodistas

El bloque opositor del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reformas constitucionales, para crear el Sistema Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Te recomendamos: Cámara de Diputados aprueba uso de herramientas tecnológicas en traducción de lenguas indígenas al español

La iniciativa presentada en tribuna por el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, fue respaldada en conferencia de prensa por los líderes parlamentarios del PAN y del PRI.

Los coordinadores parlamentarios de la alianza legislativa Va por México respaldaron la preocupación del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, por el asesinato de periodistas en México.

“Estamos preocupados por eso, pero a juicio de nosotros y está en nuestros documentos básicos, nosotros no aceptamos intervenciones de otras naciones, no quiere decir que el señor no deba de estar preocupado, ni que su preocupación no sea válida, pero nosotros creemos que los temas de las y los mexicanos los decidimos las y los mexicanos”, explicó Rubén Moreira, diputado del PRI.