Oposición considera insuficiente disculpa de Paco Ignacio Taibo II

Este jueves, el Senado tenía previsto discutir el dictamen para modificar la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a fin de eliminar el requisito de haber nacido en México para quienes busquen dirigir un organismo descentralizado, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o el Fondo de Cultura Económica (FCE), pero tras las expresiones de Paco Ignacio Taibo II en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y las reacciones generalizadas de rechazo que provocaron, Morena retiró el dictamen de la orden del día.

Luego de retirar el dictamen de la llamada “Ley Taibo” de la discusión en el pleno, la presidenta de la Comisión de Género, Martha Lucía Micher, le exigió una disculpa pública.

No podemos permitir dejos de soberbia y no podemos permitir que se rete al presidente de la República, que se denoste nuestro trabajo y que se diga ‘pues a mí ya no me importa, me van a nombrar’, no, el presidente es libre de tomar sus decisiones, he solicitado una disculpa pública al señor Taibo y no la he solicitado únicamente de manera personal, la he solicitado porque la violencia contra las mujeres atenta contra nuestra dignidad, seguridad, contra la vida, no vamos a permitir en nuestro grupo parlamentario un lenguaje que normaliza, que naturaliza la violencia contra las mujeres, tampoco vamos a permitir que se denoste el trabajo del Senado”, se pronunció Martha Lucía Micher, presidenta de la Comisión de Equidad de Género.