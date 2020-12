Operativos en playas de Acapulco por COVID-19

En playas del puerto de Acapulco, Guerrero, se realizan operativos para verificar que los turistas cumplan con las disposiciones sanitarias implementadas para evitar contagios de COVID-19.

Te recomendamos: Acapulco inicia programa de sanitización en bahía de Santa Lucía por COVID-19

En los operativos se impide el ingreso a las playas de hieleras y anafres para cocinar para evitar que se lleven a cabo fiestas o reuniones con varias personas.

“Se les pide que eviten traer hieleras que eviten traer alimentos. Deben cumplir con esas medidas sanitarias de las que ya hablamos, no se deben de aglomerar, no deben estar bailando, no debe de haber mucho contacto”, informó Jondalar Castillo Ledezma, Director del Centro de Atención y Protección al Turista de Acapulco.