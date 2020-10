Realizan operativo policial en casa de yerno de Luis Serna, exsecretario particular de Miguel Ángel Mancera

Elementos de la Delegación Metropolitana de la Fiscalía General de la República realizaron un operativo en la casa ubicada en el número 7 de la calle de Calero, en la Colonia San Ángel Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Es la casa de Carlos Jiménez “N”, relacionado con Luis Serna, quien fuera secretario particular de Miguel Ángel Mancera, cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El operativo inició después de las 7 de la noche.

Los elementos de la FGR llegaron en 4 vehículos, sin logotipos. Dos camionetas fueron puestas sobre la calle Calero, para evitar la circulación vehicular.

Al momento de realizar el operativo, en el interior de la casa se encontraba Carlos Jiménez, su esposa y dos hijos.

La entrada a la propiedad es una reja negra, que tiene un módulo de vigilancia y guardia de seguridad.

La Fiscalía General de la República confirmó que el operativo fue en cumplimiento de una orden de cateo, solicitada por el ministerio público federal.

Después de 4 horas, el operativo terminó.

Los agentes federales abordaron los 4 vehículos y se retiraron.

A la puerta se acercó Esteban Arcos, quien dijo ser abogado de Luis Serna.

“No sé qué pasa, se llevó a cabo una técnica de investigación, conocida anteriormente como un cateo, entraron, pero no sabemos más”, dijo Esteban Arcos.

El abogado confirmó que la propiedad es de Carlos Jiménez, quien está casado con una de hija de Luis Serna.

También aseguró que el operativo lo realizaron elementos de la Delegación Metropolitana de la Fiscalía General de la República.

El abogado dijo que desconocía el contenido de la orden de cateo.

“Se la dejan a ellos… ¿usted no la ha visto?… No, tengo que ver qué es, sobre qué, para qué, etc, eso se lo dejan a ellos”.