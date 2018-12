ONG´s piden al Gobierno Federal revisar iniciativas sobre prisión preventiva

Organizaciones de la sociedad civil piden al Gobierno Federal se revisen las iniciativas de reformas constitucionales, que buscan ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, porque consideran son una salida falsa, que viola los derechos y garantías a la presunción de inocencia.

En conferencia de prensa, María Elena Morera, presidenta de ‘Causa en Común’, dijo que meter más gente a la cárcel no es la solución.

La prisión preventiva no puede ser para todos los delitos, por eso están marcados cuales delitos sí son de prisión preventiva y son realmente los delitos en donde eres un riesgo para la sociedad o hay posibilidades de que te fugas si no hay un proceso en cárcel, todos los demás no deben estar ahí porque lo que vamos a hacer es hacinar las cárceles de por si hay demasiada gente en las cárceles y la corrupción va a aumentar”, explicó María Elena Morera.