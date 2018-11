Senado amplía lista de delitos que ameritan prisión preventiva

Comisiones del Senado de la República aprobaron cambios a la Constitución para ampliar el catálogo de delitos por los que el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva oficiosa.

Se incluyó a la corrupción, al uso de programas sociales con fines electorales, la desaparición forzada de personas y al robo de hidrocarburos en cualquiera de sus modalidades.

En el caso del robo de hidrocarburos y de la corrupción, la prisión preventiva oficiosa solo procederá cuando la media aritmética exceda 5 años de cárcel, incluidas las atenuantes y los agravantes.

El senador panista Damián Zepeda, criticó a las modificaciones constitucionales.

Dijo que se trata de un exceso que va en contra, incluso, de recomendaciones internacionales como las de la ONU.

“Que no tomemos la salida fácil, que no caigamos en el argumento simplista de que con esto se va acabar la inseguridad, con esto vamos a mostrar mano dura. Es un debate que no está sustentado en argumentos que sean reales y se está prejuzgando a las personas, en este país existe presunción de inocencia y la prisión preventiva debe ser un extremo cuando las condiciones del caso te dicen qué hay un peligro para que esa persona o se evada o sea un peligro para alguien más. Y en ese caso no nos engañamos, ya la puede poner un juez”, apuntó Zepeda.

Le contesto el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y senador de Morena, Eduardo Ramírez.

“¿Estás de acuerdo en que roben los hidrocarburos o el huachicol y gocen de plena libertad?, ¡claro que no! ¿Hoy estás de acuerdo que se meta mano en el erario público y no pasa nada?, ¡claro que no! Por lo menos que haya una sanción coercitiva del Estado […] La gente está harta de corrupción, roban y roban y no pasa nada. La gente está harta de que se utilicen los programas de gobierno”. acusó.

El dictamen, que deberá ser sometido a votación del pleno del Senado y alcanzar dos terceras partes del aval de los presentes, establece también que se aplique prisión preventiva oficiosa para los delitos de abuso sexual de menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y aquellos cometidos con violencia.

(Con información de Claudia Flores)

tfo