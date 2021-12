Olga Sánchez Cordero revela que sufrió violencia política en razón de género en la Segob

La exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero reveló que uno de sus más cercanos colaboradores en la Secretaría de Gobernación, le sugirió no aceptar la Presidencia del Senado por su falta de experiencia y aún tiene grabado ese chat, advirtió.

Te recomendamos: Improcedente, que Senado presente controversia contra acuerdo de AMLO para blindar obras: Sánchez Cordero

“La primera que se tiene que valorizar es la propia mujer, pero primero ustedes, primero ustedes; son las más importantes. Por eso comparto mi historia. Porque ustedes pueden pensar que llegando a las más altas esferas de poder todo es sencillo, y es mucho muy complicado. Es a codazos. Y cuando llegas te minan, y te minan permanentemente tu trabajo todos los que están alrededor de ti e incluso, ¡incluso!, los más cercanos colaboradores, cuando me sugirieron que no aceptara la presidencia del Senado, porque no tenía la experiencia, después de haber presidido el Pleno de la Suprema Corte. Y eso consta en un chat, y lo grabé, y lo tengo guardado para mi memoria”, dijo. Olga Sánchez, presidenta del Senado de la República.