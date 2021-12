Improcedente, que Senado presente controversia contra acuerdo de AMLO para blindar obras: Sánchez Cordero

Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, aseguró que es improcedente para el Senado la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador que declara obras del gobierno federal como seguridad nacional, al carecer de interés legítimo para promoverla.

A través de su cuenta de Twitter, Olga Sánchez Cordero explicó que, de acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluyó que el Senado carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional, como lo solicitaron senadores de oposición.

Sánchez Cordero indicó que, en su opinión, no existe el principio de agravio respecto del Senado, sin embargo, no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial.

Dijo que otros organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos, podrían interponer la controversia bajo la perspectiva de interés legítimo y la existencia de un principio de afectación.

“Conforme a los criterios de la SCJN se concluye que el Senado carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente Lópex Obrador, como lo solicitaron diversos senadores y senadoras. En tal virtud, desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente, pues, en mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto del Senado. Lo anterior, no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial”, escribió Sánchez Cordero.

En tal virtud, desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente, pues, en mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto del Senado.

Lo anterior, no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial.

La presidencia del @senadomexicano representa la unidad.

Y esta implica escuchar todas las voces, como siempre lo he hecho, pero también respetar los procesos legales y tomar decisiones con sustento jurídico y no político por el bien de esta máxima tribuna de los mexicanos.

