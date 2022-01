Obras en CDMX lucen abandonadas o retrasadas a consecuencia del COVID entre trabajadores de la construcción

Entre los trabajadores de la construcción también hay inquietud por el COVID, varias obras en la CDMX trabajan con el mínimo de personal y otras, de plano, están abandonadas.

“Con la pandemia sí nos ha costado mucho trabajo. Hay obras, pero no hay mucho personal, por lo mismo de que no quieren que se contagie uno. Entonces, no nos dan chamba”, dijo Elpidio León, plomero de oficio desde hace 20 años.