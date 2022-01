Al menos seis hospitales de la CDMX ya no reciben enfermos COVID; están saturados

En la Ciudad de México, a pesar de que se anuncia que la ocupación hospitalaria está en 14%. En algunos hospitales ya no están recibiendo enfermos COVID.

“Ya no nos quieren atender, yo traigo a mí nieto bien enfermo, vengo de acá del Imán y me regresaron porque está saturado y viene de lejos mi nuera, viene de Guanajuato”, dijo la señora Josefa Guevara, familiar de un paciente. “Ya está un poquito complicado ya para entrar”, refirió Gerardo, familiar de paciente.

Al menos seis hospitales públicos en la Ciudad de México están saturados, según se muestra en la aplicación CDMX.

Ajusco Medio,

Hospital General de Zona 01 del IMSS,

Hospital Central Militar de SEDENA,

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER,

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y

Centro Médico Naval.

En las inmediaciones de hospitales vuelven a ser comunes las escenas de pacientes con tanques de oxígeno y pacientes ingresando con dificultad respiratoria a las salas de urgencia.

Autoridades capitalinas señalan que 8 de cada 10 ingresos por Covid a hospitales del gobierno de la Ciudad de México no cuentan con esquema completo de vacunación.

“Para la Ciudad de México vemos una relación similar, 906 personas hospitalizadas en hospitales públicos y privados por Covid-19 o sospecha del mismo, 725 de ellas en camas generales y 181 camas que requieren o tienen un ventilador mecánico / En toda la pandemia, en promedio, la residencia hospitalaria, los días de estancia promedio en un hospital para pacientes COVID, oscilaba entre los 13 y los 11 días; desde el inicio del incremento de casos por la variante Ómicron vemos una circunstancia distinta, en la que las personas pasan, ahora, un promedio cercano a los ocho días”, agregó Eduardo Clark, director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública CDMX.

María tiene familiar internado con sospecha de Covid. A pesar de vivir de cerca el contagio en más de una ocasión, dos de sus hermanos, mayores de 60 años no han querido vacunarse.

“Mi hermana, tengo una hermana que como no ve, es muy necia, ella no tiene ninguna, ninguna vacuna. Ella y otro de mis hermanos son dos que son necios, uno porque es alcohólico, usted le dice ¿no te vas a vacunar?, y dice no, saca su capa de Batman y no se cuanta cosa y no, su hija ya tuvo Covid y ni aun viéndola, dice que no, que no”, agregó María Teresa Rodríguez, familiar de paciente Covid.

Gaudencio tiene a su papá internado por enfermedad respiratoria grave, cuenta con vacunas.

“Pues sí, la verdad si hay mucho contagio. Estamos viendo que se está llenando bastante el hospital de contagio, sí es un poco complicado porque ya no en cualquier lado nos reciben. Aquí nos recibieron porque no hay mucha saturación en Covid, pero en otros que nos mandaron sí está muy saturado y no nos quisieron recibir, nos mandaron al Ajusco Medio y a Xoco y al General, pero está muy lleno. Si está vacunado, es mi papá ya está grande y ahorita está complicada su situación”, destacó Gaudencio López, familiar de paciente con Covid.

Muchos familiares de pacientes internados por enfermedad respiratoria conocen a más de una persona que no ha querido vacunarse contra COVID.

“Tengo vecinos que no se han querido vacunar, pues tienen miedo”, dijo un paciente. “Uy, hay mucha gente, muchas personas no quieren irse a formar. Muchos vecinos no han ido todavía, ha ido más la gente mayor que los jóvenes de mi edad, lo dejan a la decidía y no les importa, varios vecinos ya se han muerto, en la calle donde vivo ya van 3, 4 personas. No ellos no se habían ido a vacunar, por el tiempo, más que nada no tienen quien los acompañe”, refirió Elizabeth, familiar paciente Covid.

Muchos familiares de pacientes internados por Covid no quieren hablar de su estado de inmunización.

Otros hospitales con disponibilidad media para la atención de Covid, según la aplicación de la Ciudad de México, son La Raza y el Hospital Manuel GEA González.

En tanto, por tercer día consecutivo, afuera del Hospital de Especialidades La Raza del IMSS, se presentaron grandes filas de personas que esperan obtener una cita.

“Yo necesito una cita para neurología, mi esposo tiene esclerosis múltiple ¿Desde cuándo está esperando esta cita? Desde el año pasado, no había agendas que hasta después del 10”, insistió Verónica Aguilar, derechohabiente del IMSS. “Para mi mamá que le van a hacer una cirugía, no la traje para que, tiene 84 años”, destacó la señora Yolanda López.

En la fila formada por adultos mayores, jóvenes e incluso menores de edad y enfermos, no se respeta la sana distancia.

“Es mucha, mire cómo está la cosa totalmente saturada, pues el cubrebocas, el gel, lavarse las manos, tener mucho cuidado y la distancia, pero aquí pues no es posible, yo creo que si debería haber un poquito más de medidas para que pudiéramos estar más tranquilos sobre todo los adultos mayores”, concluyó Guadalupe Corral, derechohabiente IMSS:

Algunas especialidades como Fisiología Pulmonar dan la opción de agendar citas por WhatsApp.

