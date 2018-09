Oaxaca mantiene alerta por mar de fondo

En Oaxaca se intensificaron los efectos ocasionados por el fenómeno de mar de fondo, que ha ocasionado el cierre de puertos en el Océano Pacífico y afectaciones en algunas comunidades costeras.

En las últimas horas, Protección Civil estatal reportó afectaciones en el municipio de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec, por agua de mar que ingresó en algunas viviendas ubicadas cerca de la playa.

En la región de la Costa, los efectos del oleaje también se resintieron con mayor fuerza.



Inedid Cruz, empleada de un restaurante local, dice:

Las autoridades mantienen las restricciones para la navegación marítima en los cuatro puertos del Estado de Oaxaca.

Sin embargo, este fin de semana, además de Puerto Escondido fueron cerrados los puertos de Puerto Ángel y Bahías de Huatulco, para evitar riesgos a la población.

Rafael Gutiérrez Robles, capitán de Puerto de Puerto Escondido, Oaxaca, señala:

Negativo, no tenemos ahorita. Saldo blanco, no tenemos ningún reporte de ninguna embarcación. Todavía tenemos el pronóstico de que mañana todavía se nos va a reflejar mar de fondo, quizás con menos intensidad que el día de hoy, pero todavía no estamos descartando mantener el puerto cerrado todavía el día de mañana”.