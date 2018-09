Cierran Puerto Escondido, Oaxaca, a la navegación por mar de fondo

Autoridades marítimas de Puerto Escondido, Oaxaca, cerraron la navegación, ante el incremento del oleaje y la fuerza de las marejadas en aguas del Océano Pacífico, por el evento de mar de fondo.

“Este pronóstico está considerado hasta el día 16 de septiembre, por lo tanto, pues vamos estarle dando seguimiento a esto y si en un momento dado hay una mejora circunstancial y que nos permita abrir el puerto y que los pescadores como los prestadores de servicios turísticos puedan hacer sus actividades pues con gusto lo haremos”, dijo Rafael Gutiérrez Robles, capitán de puerto de Puerto Escondido.

Las autoridades restringieron todas las actividades marítimas, incluyendo las turísticas y pesqueras.

En Puerto Ángel, el puerto continúa abierto, pero también hay restricciones para la navegación de embarcaciones.

Es mejor resguardar las lanchas, no ir a pescar porque se pone feo, se pone feo y no sabe uno, yo al menos no sé si apenas empezó o cuantos días va estar el mar de fondo”, dijo Evencio Pinacho, pescador.