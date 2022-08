Nuevo plan de estudios de la SEP ‘no es una ocurrencia’: Delfina Gómez

Delfina Gómez, secretaria saliente de Educación Pública (SEP), aseguró que el nuevo plan de estudios presentado por la dependencia “no es una ocurrencia”.

Te recomendamos: Delfina Gómez se despide de la SEP; agradece a AMLO la oportunidad

“No es una ocurrencia, como en algunos medios he escuchado o he leído, es producto de un trabajo que ha sido gracias a no solamente los maestros frente a grupo, sino también a expertos”, aseveró en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).