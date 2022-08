Delfina Gómez se despide de la SEP; agradece a AMLO la oportunidad

La maestra Delfina Gómez se despidió de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el haberle dado la oportunidad de encabezar esa dependencia.

Acotó, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que hace 18 meses que llegó a la SEP lo hizo con mucha ilusión y mucho agradecimiento por la gran oportunidad y una vez que vivió la experiencia se va todavía más agradecida.

Señaló que la SEP no paró actividades gracias al impulso y al ejemplo del presidente López Obrador.

“Por ello agradecer, en primer lugar, al licenciado Andrés Manuel López Obrador por esta gran oportunidad, así como a los gobernadores y a los presidentes municipales que me permitieron conocer no solamente una parte de nuestro hermoso país, sino me dieron oportunidad de conocer grandes zonas de nuestro país”, dijo.