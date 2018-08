Cesan al director de escuela de Durango tras muerte de alumno por novatada

Manuel de la Rosa fue cesado como director de la Escuela Normal Rural “José Guadalupe Aguilera”, tras la muerte de un alumno en novatada.

El fin de semana murió Ronaldo Mojica Morales, alumno de la Escuela Normal Rural “José Guadalupe Aguilera”, ubicada en el municipio de Canatlán, en Durango, tras ingresar a un hospital con un “deterioro neurológico”, producido por una novatada.

La Fiscalía General de Durango informó que los resultados de la necropsia tardarán tres semanas y que detectaron a siete personas como presuntas responsables del fallecimiento del joven de 19 años de edad, entre ellas el director del plantel.

Ronaldo Mojica tocaba el bajo sexto en el grupo Los Parientes, en Poanas, Durango.

Este lunes, Ronaldo fue enterrado en el poblado 18 de Agosto, de donde era originario.

Ronaldo falleció el sábado pasado, luego de que ingresó en estado de coma al hospital.

Él fue uno de los 100 alumnos de nuevo ingreso que participaron en la llamada “semana de iniciación”, de la Escuela Normal Rural “José Guadalupe Aguilera”, en el municipio de Canatlán.

Manuel de la Rosa, exdirector de la Escuela Normal Rural “José Guadalupe Aguilera”, explicó que en las novatadas, que se realizan “cuando se inicia el ciclo escolar, los muchachos son rapados, son trasquilados por los estudiantes. Son bienvenidas de este tipo que por muchos años se ha implementado en la normal”.

La madrugada del 3 de agosto, Ronaldo fue llevado al hospital municipal junto con otros tres compañeros, también de nuevo ingreso.

Kitzia Zamora Salazar, directora del Hospital de Canatlán, señaló que recibieron a tres jóvenes; uno “con un traumatismo de cráneo, un joven policontindido y un joven con una herida en el muslo derecho, por proyectil de arma de fuego”.

La Fiscalía de Durango investiga la muerte del joven para descartar o confirmar si está relacionada con las actividades de la semana de prueba; también, indaga sobre las lesiones de sus otros compañeros.

Ruth Medina Alemán, fiscal general de Durango, reveló que “de alguna manera extraña, los jóvenes, aunque requerían atención médica, fueron sustraídos por los propios directivos de esta institución para que no recibieran la atención adecuada”.

Las investigaciones apuntarían a directivos y a los miembros de la Sociedad de Alumnos de la Normal Rural.

Manuel de la Rosa, quien hasta fin de semana era director de este plantel, fue cesado.

La fiscal afirmó que “quienes estaban en ese momento dirigiendo estos actos están plenamente identificados”.

Agregó que la investigación se inclina por la vía “de un posible homicidio”.

Las novatadas en la Normal Rural de Durango no son nuevas; desde 2012, existen denuncias ante las autoridades.

Según Margarita Durán Amaya, madre de un alumno de la Escuela Normal Rural de Durango, sostuvo que “hubo muchas situaciones. No los dejaban dormir, cuando ellos estaban en la noche en lagunas pláticas que les daban y se empezaban a querer dormir, les echaban agua del retrete en la cara, no los dejaban tomar agua en sus horas de trabajo”.

Destacó que su hijo tiene asma y que lo hacían correr, “dada su situación de salud, él no pudo resistir lo que ellos lo trajeron corriendo y le exigían que siguiera corriendo. Lo subieron a la camioneta y me lo echaron, me lo corrieron”.

En ese entonces, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recomendó terminar con esas prácticas.

Con la de Ronaldo Mojica, suman dos muertes relacionadas con novatadas de alumnos de escuelas normales rurales en el país, en lo que va del año.

Con información de En Punto.

RMT