Corea de Norte desmantela instalaciones que desarrollan motores de misiles

Imágenes satelitales revelan que Corea del Norte ha comenzado a desmantelar instalaciones clave en un sitio usado para desarrollar motores de misiles balísticos, el primer paso para cumplir una promesa hecha al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una cumbre en junio, informó un grupo de expertos.

New commercial satellite imagery of the Sohae Satellite Launching Station indicates that the #DPRK has begun dismantling key facilities, including the rail-mounted processing building and and the nearby rocket engine test stand.https://t.co/ffdQ23QaWG

— 38 North (@38NorthNK) 23 de julio de 2018