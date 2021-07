“No tenemos precio”, advierte AMLO a delincuencia durante inauguración de instalaciones de GN en Sonora

Al inaugurar las instalaciones de la Guardia Nacional en el municipio de Pitiquito, en Sonora, el presidente Andrés Manuel López afirmó que su gobierno trabaja para combatir la inseguridad y que no hay impunidad para nadie, por lo que advirtió que no se dejará comprar.

“Entonces se la tienen difíciles los de la mafia porque cómo le van a hacer si no tenemos precio, lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad y esta doctrina, esta filosofía es la que queremos que se vaya extendiendo, una nueva corriente de pensamiento, nada de que el que no transa no avanza, nada de que la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura, para nada, para Palenque”, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

Recordó que él no llegó a la Presidencia de la República con el apoyo de intereses creados sino del pueblo de México.

Acompañado por la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, del gobernador electo, Alfonso Durazo, y de los secretarios de Marina, Rafael Ojeda y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, entre otros funcionarios, el presidente López Obrador insistió en que debe haber una línea divisoria entre autoridades y delincuencia.

“Antes los delincuentes, tanto la llamada delincuencia organizada como la delincuencia de cuello blanco eran los que mandaban en las corporaciones encargadas de la seguridad pública, y tiene que haber una raya, una frontera, una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia, cuando ya no hay esa frontera ya no hay nada, ya no hay autoridad, nada sirve por eso es muy importante el que no se permita la corrupción, no se permita la impunidad”, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.