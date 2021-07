AMLO defiende la entrega directa de recursos a la gente

Durante su gira por Puerto Peñasco, en Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la decisión de hacer entrega directa de recursos a la gente y recordó el caso de los pueblos oaxaqueños que construyeron caminos con esos recursos.

Te recomendamos: Sería inmoral presentar encuesta ‘patito’: AMLO sobre informe de revocación de mandato

El presidente defendió la capacidad y conocimientos técnicos de esas personas.

“Es que les falta conocimiento técnico, eso decían cuando tomamos el acuerdo de entregar el dinero de manera directa a los pueblos de Oaxaca para que hicieran sus caminos de concreto, sí, pero no van a tener capacidad técnica, cómo no van a poder hacer un camino, si son los trabajadores más codiciados en Nueva York, los trabajadores de la construcción, que más se prefieren, fueron los que construyeron Monte Albán, cómo no van a poder hacer un camino, cómo hacer una calle de concreto con revolvedoras, qué ciencia tiene eso, bueno pues ahí están haciendo los caminos en Oaxaca”, dijo López Obrador.

AMLO y Claudia Pavlovich, sin diferencias

El mandatario también señaló que ha mantenido una muy buena relación con la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich.

“Nos hemos llevado muy bien con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, ha habido muy buen trabajo conjunto, no hemos tenido diferencia, no hemos tenido pleito, ella jamás ha declarado en contra de nosotros, ha cuidado, ha sido respetuosa, pues no de Andrés Manuel porque el respeto cuando se tiene o se adquiere una autoridad, debe ser a la investidura, más que a la persona, eso lo sabe muy bien Claudia y se lo agradezco”, manifestó López Obrador.

A finales de este año sumarán 266 cuarteles de la Guardia Nacional

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de trabajo también por Pitiquito, Sonora.

Ahí, dijo que para este año se prevé la instalación de 266 cuarteles para la Guardia Nacional.

Señaló que, en otros gobiernos, cuando todavía operaba la Policía Federal, los elementos no contaban con instalaciones propias en todo el territorio nacional.

“Para finales de este año vamos a contar con 266 instalaciones, cuarteles de la Guardia Nacional. Es una nueva estrategia que consiste en territorializar todo lo relacionado con la seguridad pública. Tener estos cuarteles muy cerca de la gente para proteger a los ciudadanos. Esto no existía. Por eso hablo de que es una nueva estrategia, lo que se tenía es una Policía Federal centralizada. Esa Policía Federal era enviada a estados, a municipios cuando se agravaba la situación de violencia, pero no tenían un territorio”, indicó López Obrador.

Asesinato de familia Lebarón no quedó en la impunidad

El presidente también habló del multihomicidio ocurrido el 4 de noviembre del 2019 contra la familia Lebarón.

Dijo que este caso es un ejemplo de que la justicia se aplica en nuestro país.

“Ya no hay impunidad. No es que ‘estoy bien parado, estoy palanca, tengo influencias’. Ya no es así. El que comete un delito es castigado, ¿Quieren un ejemplo? Lo que sucedió lamentablemente con el asesinato de 6 niñas, niños y tres mujeres en Bavispe. ¿Qué pensaban? ¿Qué iban a quedar impunes esos crímenes?, pues no. Hay 20 detenidos. Nos llevó tiempo, pero se hizo justicia”, afirmó López Obrador.

No todo el que tiene es malvado: AMLO

Por otro lado, el presidente López Obrador afirmó respetar a las personas que buscan tener un mejor patrimonio con el esfuerzo.

“No nos importa el dinero. No tenemos precio. Yo respeto al que con esfuerzo y con conformidad con la ley forma un patrimonio. Esa persona merece respeto, merece protección. Más si invierte y da trabajo y participa para el progreso de México. Tengo claro que no todo el que tiene es malvado”, dijo López Obrador.

Con información de FOROtv

JLR