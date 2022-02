‘No queremos invasiones’: AMLO sobre conflicto en Ucrania; descarta afectación en México en materia de energía

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que en nuestro país “no queremos invasiones”, tras ser cuestionado sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania; además descartó una afectación en México en materia de energía.

“Nosotros somos partidarios de la política de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, no queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay ninguna razón, es contrario al Derecho Internacional de las Naciones”, comentó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.