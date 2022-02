Temas de la conferencia mañanera de AMLO de hoy 23 de febrero de 2022

Estos son los temas más relevantes abordados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia mañanera hoy 23 de febrero de 2022, que se realizó en el Palacio Nacional, Ciudad de México.

AMLO dijo que hoy es un día histórico porque se recuerda con tristeza el asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez.

Informó que a las 11:00 de la mañana realizará una guardia de honor informó a la memoria del expresidente Francisco I. Madero.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, “está mal informado” sobre los asesinatos de periodistas en México, después de que el funcionario estadounidense manifestó su preocupación por la situación que enfrenta el gremio y pidió más protección para los comunicadores mexicanos ante los constantes homicidios.

“Creo que está mal informado, porque de lo contrario, estaría actuando de mala fe, lo que él está sosteniendo no es cierto. Desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado”, comentó.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que en nuestro país “no queremos invasiones”, tras ser cuestionado sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania; además descartó una afectación en México en materia de energía.

“Nosotros somos partidarios de la política de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, no queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay ninguna razón, es contrario al Derecho Internacional de las Naciones”, indicó.