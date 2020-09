No se puede adelantar la vacunación contra la influenza: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dio a conocer, durante la conferencia de prensa del lunes 31 de agosto de 2020, que no es posible adelantar la fecha en que se aplicará la próxima vacuna de la influenza, ya que aún no está disponible.

Aseguró que cada cepa de la enfermedad es distinta, por lo que la vacuna que se elaboró para el Hemisferio Sur no funciona para las naciones del Hemisferio Norte.

“No se puede adelantar la vacunación contra la influenza. Si hubiéramos querido adelantarla en junio, no existe todavía la vacuna recomendada para el Hemisferio Norte para la temporada 2020-2021”, señaló.

A continuación mostró el proceso que sigue la vacuna hasta llegar a los centros de salud para ser aplicada a la ciudadanía, aunque en esta ocasión tuvo un retraso de cerca de dos meses a causa del COVID-19.

“En algunos países se hacen ensayos clínicos adicionales, cuando hay un cambio sustancial respecto a las composiciones de vacunas que tienen licencia sanitaria en cada uno de los países. No es el caso de México. En este caso, la vacuna contra la influenza hay más de una con autorización sanitaria en México”.

A continuación detalló que, a raíz del COVID-19, hubo retrasos en los procesos para la elaboración de la vacuna contra la influenza.

En un gráfico posterior, López-Gatell resaltó que, en el 2019-2020, las principales instituciones de salud del país contaron con 31 millones 942 mil 649 vacunas contra la influenza, mientras que para la temporada 2020-2021 ese número ascenderá a las 35 millones 359 mil 172.

“Esta es una vacuna que tiene una eficacia limitada, no protege más que, en promedio, al 40% de las personas vacunadas por la mutabilidad del virus que hace que las personas queden expuestas a un virus que puede ser, sustancialmente diferente, del virus con el que se compuso la vacuna que se le aplicó. Cuando se tienen vacunas con una eficacia tan limitada, no es factible pensar en que se va a controlar la transmisión por el efecto de la vacuna. El propósito de la vacunación contra influenza no es limitar la transmisión, es proteger contra la enfermad grave a las personas que tienen mayor riesgo”, concluyó.