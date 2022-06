“No me voy a mover”: Sandra Cuevas responde a notificación de ser inhabilitada y destituida por un año

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México notificó a Sandra Cuevas su inhabilitación y destitución por un año como alcaldesa de Cuauhtémoc.

Se le acusa de abuso de funciones por el cierre del deportivo Guelatao en octubre del 2021.

Sandra Cuevas ofreció un mensaje y dijo que no va a abandonar el cargo.

“No me voy a mover, no me voy a quitar, voy a seguir trabajando por la gente. El tema del deportivo Guelatao es un tema absurdo, tengo cinco dictámenes donde los diferentes documentos muestran desde el 2017 que tiene afectaciones, por esa razón cuando llego decido cerrarlo, y lo cerré por 41 días, 41 días y lo hice porque me lo exigieron a través de una carta compañeros de trabajo”, explicó Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc.