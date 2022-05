¿Qué hay detrás del cierre del deportivo Guelatao a cargo de la alcaldesa Sandra Cuevas?

El pasado 25 de mayo, el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, emitió una sentencia que destituiría e inhabilitaría a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por haber cometido faltas administrativas graves como, “abuso de funciones”, al cerrar el Centro Social y deportivo Guelatao.

La alcaldesa enfrenta una nueva decisión de justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX que la inhabilita para seguir en el cargo. Apenas el pasado 17 de marzo fue suspendida temporalmente del cargo cuando fue vinculada a proceso por un juez, luego de una denuncia en su contra de policías auxiliares a los que agredió físicamente.

El pasado 25 de mayo, el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX emitió una sentencia que resuelve destituir e inhabilitar a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por haber cometido faltas administrativas graves como, “abuso de funciones”, al cerrar el Centro Social y Deportivo Guelatao, “sin fundamentos y de manera dolosa”, sin contar con un dictamen técnico de seguridad estructural ni ningún tipo de informe de las instalaciones, ocasionando la suspensión de actividades en perjuicio de los usuarios y del servicio público”.

En la sentencia, de 39 páginas, de la que En Punto tiene una copia se determina inhabilitar, por el plazo de un año, a la funcionaria para que no pueda desempeñar empleos, cargos o puestos dentro de la administración pública.

“Cuando me dicen de las fallas estructurales graves del deportivo, tomo la decisión, yo Sandra Cuevas, la alcaldesa toma la decisión de cerrar el deportivo. Es mi obligación salvaguardar la vida, la integridad de cada uno de ustedes”, dijo la alcaldesa.

Cuevas cerró el deportivo con tan solo nueve días en el cargo. Argumentó que el inmueble representaba un peligro para los usuarios y que presuntamente tenía cuatro dictámenes técnicos que avalaban los graves riesgos que corrían sus 900 usuarios y 75 trabajadores.

El 19 de noviembre de 2021, la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México envío al Tribunal de Justicia Administrativa un expediente elaborado por el órgano interno de control de la alcaldía, que señala que “el deportivo se cerró sin contar con los estudios que acreditaran las condiciones estructurales que determinaran algún daño que impidiera su uso y ocupación”.

Al momento de su cierre, el Centro Deportivo y Social tenía un mes de haber sido rehabilitado por la anterior administración, que invirtió 34 millones de pesos.

El cierre del deportivo generó molestias entre los usuarios debido a que varias áreas desmanteladas y parte del equipo fue sustraído, durante los meses que permaneció cerrado.

En enero pasado, la alcaldesa determinó reabrir el deportivo, argumentando que tenía un dictamen del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, que indicaba que “solo existía un riesgo bajo”.

Sobre la sentencia emitida por el Tribunal el pasado 25 de mayo, la jefa de Gobierno se pronunció.

“Parece que hubo una queja ciudadana que la Contraloría remitió al Tribunal de Justicia Administrativa, ellos, realmente, tendrán que explicarlo. Vamos a esperar a ver cuál es la resolución, cuál fue la notificación, A partir de ahí, de la notificación que se haga, ya veremos lo que procede”, refirió Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno CDMX.

“No he sido notificada de ninguna suspensión, inhabilitación o destitución de mi cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc, voy a seguir trabajando con la misma fuerza, fe, entusiasmo. El día de hoy mayo 27 no he sido notificada del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX”, destacó Sandra Cuevas, alcaldesa Cuauhtémoc, CDMX.