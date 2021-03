No llega ayuda a San Juan del Río Choápam, Oaxaca, tras brote de COVID por baile masivo

La ayuda no llega para los habitantes de San Juan del Río Choápam, Oaxaca, tras brote de COVID por baile masivo.

Se puso en el ojo público tras baile masivo, los contagios y las muertes llegaron, mas no así el apoyo que su presidente municipal solicitó.

Hace un mes toda la familia de Martha enfermó de COVID. A su esposo, con un contagio grave, lo tuvo que atender en casa ante la falta de servicios de salud, el hombre superó el contagio al dar negativo en su prueba.

“Que esto nos sirva como una experiencia, que si nosotros no creíamos, me incluyo yo, pues ahora sí, pues hasta qué grado llegamos, a la muerte”, narró Martha Velasco, familiar de pacientes COVID.

El esposo, los dos hijos y la nuera de Martha están entre los 400 contagiados que se reportaron en la comunidad de San Juan del Río Choápam, Oaxaca, después del 5 de enero cuando se organizó un baile previo a la celebración del Día de Reyes, al que acudieron casi 200 personas, la mayoría sin cubrebocas y sin medidas de sana distancia.

Doña Micaela de 73 años es madre de Efigenia Pacheco, quien organizó el baile en la comunidad y niega que esto haya provocado el brote de COVID.

“Ya estaba esa enfermedad no es que apenas aquí brotó eso. Me dicen a mí que las personas que murieron no vinieron”, dijo Efigenia.