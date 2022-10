‘No hay reelección, porque yo soy maderista’, asegura AMLO

En Chilapa, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su convicción maderista que rechaza la reelección presidencial.

“Yo termino a finales de septiembre del 24, sí, no hay reelección, porque yo soy maderista, sufragio efectivo no reelección, yo ya termino mi ciclo, me voy a jubilar, que ya llevo luchando más de 40 años y no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero, y hay que dar oportunidad a otros, no sentirse insustituible o caer en el necesariato, así lo hacía Porfirio Díaz que tardó gobernando México como dictador 34 años. Terminando mi mandato van a sustituirme otros y ¿quién va a elegir? Pues el pueblo, porque ya también no va a haber tapados ni dedazos”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.