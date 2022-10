No hay aumento de impuestos: AMLO al agradecer a diputados aprobación de Ley de Ingresos 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció a la Cámara de Diputados la aprobación de la Ley de Ingresos 2023, sin aumentar impuestos; de esta forma el gobierno federal estima obtener ingresos por 8 billones 299 mil 647 millones de pesos, 11.5% más que lo aprobado para 2022.

“También aprovecho para agradecerle a los legisladores que ya aprobaron la ley de ingresos para el año próximo, ayer se aprobó y no hay aumento de impuestos ni de derechos porque no hace falta, siempre y cuando no haya evasión fiscal, siempre y cuando no haya privilegios fiscales, siempre y cuando no haya devolución de impuestos, condonación de impuestos”, declaró AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.