No hay rastro de agujero negro gigante a 2 mil 700 millones de años luz

El misterio que rodea el paradero de un agujero negro supermasivo que se estima pesa entre 3 mil y 100 mil millones de veces la masa del Sol, se profundizó tras una búsqueda infructuosa.

Te recomendamos: Detectan rara explosión de luz de estrella desgarrada por agujero negro

Este agujero negro perdido debería estar en el centro del cúmulo de galaxias Abell 2261, que se encuentra a unos 2 mil 700 millones de años luz de la Tierra.

Esta imagen compuesta de Abell 2261 contiene datos ópticos del Hubble y el Telescopio Subaru que muestran galaxias en el cúmulo y en el fondo, así como, datos de rayos X de Chandra que muestran gas caliente (de color rosa) que impregna el cúmulo.

Casi todas las grandes galaxias del universo contienen un agujero negro supermasivo en su centro, con una masa que es millones o miles de millones de veces la del Sol. Dado que la masa de un agujero negro central suele seguir la masa de la propia galaxia, los astrónomos esperan que la galaxia en el centro de Abell 2261 contenga un agujero negro supermasivo que rivaliza con el peso de algunos de los agujeros negros más grandes conocidos del universo.

Con los datos de Chandra obtenidos en 1999 y 2004, los astrónomos buscaron en el centro de la gran galaxia central de Abell 2261, signos de un agujero negro supermasivo. Indagaron material que se sobrecalentó mientras caía hacia el agujero negro y producía rayos X, pero no detectaron tal fuente.

Ahora, con observaciones nuevas y más largas de Chandra obtenidas en 2018, un equipo dirigido por Kayhan Gultekin de la Universidad de Michigan en Ann Arbor realizó una búsqueda más profunda del agujero negro en el centro de la galaxia. También consideraron una explicación alternativa, en la que el agujero negro fue expulsado del centro de la galaxia anfitriona. Este evento violento puede resultar de la fusión de dos galaxias para formar la galaxia observada, acompañada por el agujero negro central en cada galaxia para formar un enorme agujero, informa la NASA.

Cuando los agujeros negros se fusionan, producen ondas en el espacio-tiempo llamadas ondas gravitacionales. Si la gran cantidad de ondas gravitacionales generadas por tal evento fueran más fuertes en una dirección que en otra, la teoría predice que el nuevo agujero negro, aún más masivo, habría sido enviado a toda velocidad desde el centro de la galaxia en la dirección opuesta. A esto se le llama agujero negro en retroceso.

Los astrónomos no encuentran evidencia definitiva del retroceso de los agujeros negros y no se sabe si los agujeros negros supermasivos se acercan lo suficiente entre sí para producir ondas gravitacionales y fusionarse; hasta ahora, los astrónomos solo verifican las fusiones de agujeros negros mucho más pequeños. La detección de agujeros negros supermasivos que retroceden envalentonaría a los científicos que utilizan y desarrollan observatorios para buscar ondas gravitacionales de la fusión de agujeros negros supermasivos.

La galaxia en el centro de Abell 2261 es un cúmulo excelente para buscar un agujero negro en retroceso porque hay dos signos indirectos de que ocurrió una fusión entre dos agujeros negros masivos. Primero, los datos de las observaciones ópticas de Hubble y Subaru revelan un núcleo galáctico, la región central donde el número de estrellas en la galaxia en un parche dado, está en o cerca del valor máximo, que es mucho más grande de lo esperado para una galaxia de su tamaño. La segunda señal es que la concentración más densa de estrellas, se encuentra a más de 2 mil años luz del centro de la galaxia, que es sorprendentemente distante.

Estas características fueron identificadas por primera vez por Marc Postman del Space Telescope Science Institute (STScI) y colaboradores en sus imágenes anteriores de Hubble y Subaru, los llevaron a sugerir la idea de un agujero negro fusionado en Abell 2261. Durante una fusión, el agujero negro supermasivo en cada galaxia se hunde hacia el centro de la galaxia recién fusionada.

Si se unen entre sí por la gravedad y su órbita comienza a encogerse, se espera que los agujeros negros interactúen con las estrellas circundantes y las expulsen del centro de la galaxia. Esto explicaría el gran núcleo de Abell 2261. La concentración de estrellas fuera del centro también puede ser causada por un evento violento como la fusión de dos agujeros negros supermasivos y el posterior retroceso de un solo agujero negro más grande.

Aunque hay indicios de que se produjo una fusión de agujeros negros, ni los datos de Chandra ni del Hubble mostraron evidencia del agujero negro en sí. Gultekin y la mayoría de sus coautores, dirigidos por Sarah Burke-Spolaor de la Universidad de West Virginia, utilizaron previamente el Hubble para buscar un grupo de estrellas que podrían ser arrastradas por un agujero negro en retroceso. Estudiaron tres grupos cerca del centro de la galaxia y examinaron si los movimientos de las estrellas en estos grupos son lo suficientemente altos como para sugerir que contienen un agujero negro de diez mil millones de masas solares. No se encontró evidencia clara de un agujero negro en dos de los grupos y las estrellas en el otro eran demasiado débiles para obtener conclusiones útiles.

También estudiaron previamente las observaciones de Abell 2261 con el telescopio Karl G. Jansky Very Large Array. La emisión de radio detectada cerca del centro de la galaxia mostró evidencia de que la actividad de un agujero negro supermasivo ocurrió hace 50 millones de años, pero no indica que el centro de la galaxia contenga actualmente tal agujero negro.

Luego se dirigieron a Chandra para buscar material que se sobrecalentó y produjo rayos X mientras caía hacia el agujero negro. Si bien los datos de Chandra revelaron que el gas caliente más denso no estaba en el centro de la galaxia, no revelaron ninguna posible firma de rayos X de un agujero negro supermasivo en crecimiento: no se encontró ninguna fuente de rayos X en el centro del cúmulo, ni en cualquiera de los grupos de estrellas o en el sitio de la emisión de radio.

Los autores concluyeron que no hay un agujero negro en ninguno de estos lugares o que atrae material muy lento para producir una señal de rayos X detectable.

Por tanto, el misterio de la ubicación de este gigantesco agujero negro continúa. Aunque la búsqueda no tuvo éxito, queda esperanza para los astrónomos que buscan este agujero negro supermasivo en el futuro. Una vez lanzado, el telescopio espacial James Webb puede revelar la presencia de un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia o uno de los grupos de estrellas. Si Webb no puede encontrar el agujero negro, entonces la mejor explicación es que el agujero negro se alejó mucho del centro de la galaxia.

Con información de Europa Press

GANR