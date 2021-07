No existe vínculo entre las vacunas contra COVID-19 e infertilidad, afirman expertos

No existe vínculo entre las vacunas contra COVID-19 e infertilidad, afirmaron expertos de la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva, de la Sociedad de Medicina Materno Fetal y del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos en esta declaratoria conjunta.

“Aseguramos a los pacientes que no hay evidencia de que la vacuna pueda conducir a la pérdida de la fertilidad. No se ha informado pérdida de fertilidad entre los participantes del ensayo o entre los millones que han recibido las vacunas desde su autorización, y no aparecieron signos de infertilidad en los estudios con animales”, dijeron.