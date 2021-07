¿Por qué la gente no se está vacunando contra el COVID-19?

Los casos de COVID-19 están aumentando en varias regiones del país, pese a ello muchas personas muestran renuencia a vacunarse, las razones por las que no lo hacen son diversas, van desde las creencias, el temor por la falsa información y los motivos laborales, el tener consecuencias en caso de faltar al trabajo.

Alfonso y Abraham son músicos en el centro de Tapachula, Chiapas, temen vacunarse por las supuestas reacciones adversas que, dicen, han circulado en redes sociales.

“Sí creo en la enfermedad, pero también, este, cada persona no se sabe cuál es la reacción del cuerpo. O sea, algunos les caería bien y algunos puede ser que les remueva más la enfermedad ¿Por eso es tu miedo? Sí”, comentó Abraham González Herrera, Habitante de Tapachula sin vacunarse

Las autoridades señalan que la desidia, el temor y las falsas noticias son las principales causas de la renuencia entre las personas de 40 años y más, a vacunarse, eso ha hecho que los centros de vacunación en la región Soconusco luzcan semi vacíos.

“A veces nosotros hacemos el sondeo por qué no se vacunan, a veces ideas un poquito vagas a las reacciones, que es lo que más le temen. Hay gente que a lo mejor tiene esa mala información de que soy diabético, soy hipertenso, estoy descontrolado y no me vacuno”, informó Edgar Carrera Camacho, Encargado del Centro de Vacunación en Tapachula.